Oljeeffekten inte nått jordbruksråvaror - än

Terminer på smör och skummjölkspulver fortsätter att sjunka och handlas nu till 2.80 kr/kg omräknat till mjölkråvara. Arla annonserade i veckan ytterligare en sänkning av avräkningspriset och lägger sig enligt vad jag erfar på 2.82 kr/kg. Det innebär att Arla köper mjölk för 2.82, tillverkar smör och SMP som säljs för 2.80.

Odlingsväder

Tre gånger det normala

Vete

Gott om vete

Stort överskott

Större exportutrymme

Majs

En höjning

Sojabönor

Föll kraftigt

Raps

Potatis

Gris

Mjölk

Sänkte styrräntan

Socker

Det stora prisfallet på råolja efter OPEC:s besked att produktionen inte sänks, fick priset på socker via etanolkopplingen att falla kraftigt.Det fick även priset på sojaolja att falla kraftigt via biodieselkopplingen. Än så länge har marknaden inte handlat ner smörpriset på grund av prisfallet i vegetabilisk olja och hela effekten av prisfallet på råolja har troligen inte spridit sig fullt ut till jordbruksprodukterna som berörs, dit även majs hör.Southern Oscillation Index har enligt Australian Bureau of Meteorology sedan förra veckan gått upp från -10.9 till -7.3. Ett SOI under -8 kan indikera ett El Niño.I USA väntas temperaturen stiga till ett par grader över normalt, över hela kontinenten, utom längs östkusten som får normal temperatur. Regn väntas framförallt komma mer än normalt i Kalifornien och Sydvästern, medan 'corn belt' blir torrare än normalt.Europa väntas de närmaste dagarna ha kallare väder söder om Östersjön och i Baltikum och varmare än normalt i Medelhavsländerna. Om en vecka normaliseras temperaturen i hela Europa, men det blir ett par grader varmare än normalt i Sverige och Finland.De kommande två veckorna blir samlad nederbörd över det normala i Medelhavsländerna, upp till tre gånger det normala. Även över Norges fjälltrakter faller mer nederbörd än normalt. Sverige, Danmark, Tyskland, södra Finland, Polen, Baltikum, Frankrike och England får ner till 60 % av normal nederbörd, vissa delar i Frankrike, England och Portugal ner till 40 %.Ryssland fortsätter att få ca 80 % av normal nederbörd enligt den senaste GFS-modellens prognos. Temperaturen de närmaste dagarna blir ner till 15 grader under det normala.Avvikelsen från normal temperatur är störst i området vid Ukrainas sydöstra gräns och vidare diagonalt upp över Ryssland. Senare kommer varmare väder ner över Ryssland från Finland.Nederbörden i Brasilien fortsätter att vara rikligare än normalt även den kommande tvåveckorsperioden. Det har nu regnat så länge och så väl att underskottet måste börja försvinna. I den senaste körningen med GFS-modellen ser vi också att även södra Brasilien och norra Argentina får mer regn än normalt.Australien är blött i öster och torrt i väster.Crop condition i USA sjönk till 58 % i good/excellent condition från 60 %, som det legat på flera veckor i följd. Kylan har uppenbarligen haft en liten ogynnsam effekt.EU-Kommissionens enhet MARS (Monitoring Agriculture Resources) rapporterade i veckan att höstsådden i EU genoförts under goda förhållanden.För länder i grannskapet skriver MARS om oro för uppkomsten av höstsådda grödor. Det gäller Vitryssland, Ukraina och Ryssland. Ryssland sägs ha "väldigt dålig" kondition på sitt höstvete. Till stor del är det detta tema som varit prisdrivande för marknaden den senaste veckan och som säkert kommer att vara ett tema den kommande tiden. Mer om det nedan.Matifs januarikontrakt har handlats upp prydligt i sin trendkanal. I fredags stängde marknaden vid den övre gränsen för trendkanalen, vilket kan innebära att handeln blir mindre positiv när den öppnar igen efter helgen.Trots oro för nästa års skörd, finns det gott om vete i Europa, vilket bör hålla tillbaka prisutvecklingen på Matif. Lagren av vete i Frankrike är i år väsentligt högre än tidigare år, drygt 4 miljoner ton, enligt FranceAgriMer.Chicagovetet (mars) där handeln var stängd under torsdagen för Thanksgiving, och öppnade igen klockan 15:30 CET i fredags, tog ett stort kliv upp under veckans sista handelssession. Det första motståndet bröts och nästa ligger vid 600 cent.Jordbruksverket rapporterade i fredags att arealen höstvete i Sverige för skörd nästa år blivit nästan lika stor som förra året. Under hösten såddes en areal på 378,900 hektar, jämfört med förra årets 381,500 hektar. Höstens areal är den näst största sedan 2009. Det innebär att det kommer att genereras ett stort överskott för export även nästa år.Ryska SovEcon rapporterade i torsdags att höstvetet är i så dåligt skick att den totala spannmålsskörden kan bli 86 mt nästa år, jämfört med 104 mt i år Den biträdande jordbruksministern sade också att en exportskatt under nästa år var "möjlig" men att ett exportembargo var uteslutet.Om totalskörden av spannmål minskar från 104 till 86 mt beroende på höstvetet, måste detta innebära att produktionen av höstvete minskar från 40 mt till 23.5 mt, om vi antar att produktionen av vårvete är konstant på 20 mt. Vi minskar också höstkornet från 1 mt till 0.5 mt och höstrågen från 4 till 3. Det innebär att totalskörden av vete minskar från 60 mt till 43.5 mt. Detta bör kraftigt minska exportmöjligheterna och ha en påverkan på världsmarknadspriset.SovEcon sade att vetet är i "nästan lika dåligt skick som 2012", vilket då ledde till en veteskörd på 37.7 mt, med en export på 12.6 mt. Nästa år säger SovEcon att skörden kan bli 43.5 mt (eller högre om dåligt höstvete sås om med vårvete). Det ger ett större exportutrymme än år 2012, givet att inhemsk konsumtion inte är högre.Ryssland är fattigare än år 2012 och bröd är den billigaste maten där och mycket annan mat importerar de inte längre. Det kan innebära att mer vete stannar i Ryssland än vad som annars varit fallet.I år har av allt att döma mycket vete lagts på lager. En betydande del av det har hamnat på strategiska lager. Det pågår ju en konflikt med västvärlden och Ryssland importerar som nämnt inte mat därifrån.Det är inte säkert att konflikten håller i sig till nästa år, men Ryssland har i sådana fall en betydligt tunnare plånbok att importera mat för efter oljeprisets korrigering nedåt och prioritering av försvarsutgifter.Under kommande år är det på grund av Ryssland troligt att efterfrågan på spannmål som foder till bland annat grisar inom EU blir dämpad.Samtidigt verkar Europas höstsådd vara i nivå med förra årets, vilket givet normalt odlingsväder bör kunna ge ytterligare en rekordskörd av vete. Att Ryssland har dålig kondition på sitt vete behöver inte alls vara den kursdrivande faktor som spannmålsodlare hoppas på.USDA FAS höjde sitt estimat för skörden 2014/15 i Ryssland från 101 mt (spannmål) till 102 mt. De estimerar exporten till 30 mt.IGC rapporterade också i veckan och de sänkte sitt estimat för global produktion med 1 mt, men lämnade utgående lager oförändrat.Decemberkontraktet CZ4 har gått ner med 2 % sedan förra veckan och stängde i fredags på 385.25 cent.Etanolproduktionen i USA fortsatte upp i veckan till en ny rekordnivå på 982,000 fat per dag. Samtidigt faller etanolpriset i samklang med oljepriset. I fredags när NYMEX öppnade igen efter Thanksgiving på torsdagen, föll WTI-oljan med över 10 %. Detta har inte fullt ut slagit igenom i majspriset.IGC uppdaterade sina estimat i veckan. För global produktion av majs gjordes en höjning med 2 mt. Utgående lager på global basis höjdes med 1 mt.BAGE angav sådden till bara 41 % avklarad, vilket är rekord i långsamhet.Reglerna för andraskörden av sojabönor i Brasilien kommer att öka majsarealen, även om ekonomin talar för sojabönor just nu.Sojabönorna (SF5) föll kraftigt i fredags. Tekniska analytiker tycker sig se en klassik så kallad "huvud-skuldra formation" utvecklas i priserna och ett brott nedåt av "nacklinjen" på en sådan anses vara en trendvändare nedåt.Marknaden stängde i fredags bara några cent över den nacklinjen. Ytterligare prisfall och ett brott av nacklinjen, måste tolkas som en väldigt negativ signal för priset på sojabönor.Exporten av sojabönor tog ett stort kliv upp enligt fredagens statistik från USDA. I veckan hade 1.485 mt exporterats, vilket är mer än någon motsvarande vecka sedan åtminstone 2010.Sojamjölet uppvisar samma mönster, alltså en potentiell "huvud-skuldra formation", som sojabönorna. Exporten av sojamjöl från USA var fortsatt låg. Crush margins har stor potential att handla ihop i USA.Sojaoljan föll kraftigt i fredags, eftersom råoljepriset föll. Värdet av biodiesel faller i samklang med råoljan och det påverkar priset på vegetabilisk olja negativt.IGC höjde estimatet för global produktion med 1 mt, men lämnade utgående lager oförändrat.Det rapporteras från Brasilen att ovanligt lite av den kommande skörden har sålts på termin eller kontrakterats på annat sätt. Det mesta av säljtrycket från Brasilien finns alltså kvar. Vi behåller säljrekommendationen på sojabönor, sojamjöl och sojaolja.Februarikontraktet på rapsfrö sjönk med 1 % på veckan, efter en svag avslutning och stängde på 337 euro per ton. De längre terminskontrakten stängde oförändrat på veckan.Jordbruksverket rapporterade i fredags att arealen höstoljeväxter i Sverige för skörd nästa år fortsätter att växa. Höstrapsen finns nästan bara i Skåne. Förmodligen minskar odlingen av vårraps. Sådd areal höstoljeväxter ökade från förra årets 81,500 hektar till 88,000 hektar förra året.Ökningen är i linje med, eller något större än den trendmässiga ökning som pågått sedan åtminstone år 2009.Potatisterminen steg i veckan som gick från 5.20 till 5.40 euro per 100 Kg. Marknaden verkar för närvarande ha ett starkt stöd vid 5.10. På ovansidan verkar marknadens aktörer tycka att 6 euro är "dyrt".Lean hogs decemberkontrakt backade något till 90.325 cent i veckan.Triangelformationen i prisutvecklingen syns ny tydligt och motståndet på ovansidan bekräftades återigen i veckan. Det är omöjligt att säga om den här konsolideringsfasen följs av upp- eller nedgång. Det bästa är att avvakta och se på vilken sida som triangelformationen bryts.Decemberkontraktet på SMP på EUREX sjönk med 5 % och de lite längre kontrakten med 1 %. Decemberkontraktet på smör var oförändrat i pris på veckan, men de längre kontrakten handlades tre till fyra procent lägre. Detta betyder att värdet i kronor av mjölkråvara basis SMP och smör sjönk med 3 % för decemberleverans till 2.80 kr per Kilo och vinter- och vårmånaderna nästa år med 1 % till ungefär 2.81 kr/kg.Prisfallet i vegetabilisk olja i spåren av prisfallet på biodiesel/råolja kommer troligtvis att tynga smörpriset framöver. Den kopplingen verkar inte ha haft någon effekt än.Vi erfar att Arla sänkt aktuellt pris till 2.82 kr/kg för december. Värdet av mjölken basis Eurex index över spotpriset för SMP och smör är 2.91 kr/kg och priset via WMP är 2.68 kr/kg. Den genomsnittliga skillnaden mellan Arlas pris och värdet av produkterna har varit ungefär 40 öre, det vill säga Arlapriset som är ett inköpspris för att tillverka produkterna, har i genomsnitt varit ca 40 öre lägre än priset på produkterna. Om vi inte visste mer, skulle aktuellt pris alltså vara uppskattningsvis 2.68 0.4 = 2.28 till 2.82 0.4 = 2.42 kronor per kg.De stora exportnationerna av mjölkprodukter producerade nästan 8 miljarder Kg mer mjölk under januari -september enligt data från Eurosat, DCANZ och USDA. Nya Zeeland leder uppgången med +12 %, följt av EU +5 % och USA +2 %. Kinas import av mjölkprodukter har samtidigt kraschat i år.Kina sänkte nyligen sin styrränta, efter att inköpschefsindex oväntat sjunkit exakt till 50. Ett PMI under 50 innebär att ekonomin inte växer; ett PMI över 50 att det är tillväxt i ekonomin.Sänkningen av styrräntan kan tolkas som en bekräftelse på att det går utför med tillväxten i Kina, vilket också betyder att förväntningarna på att Kinas import av mjölkpulver bör vara lågt ställda. Eftersläpningen på monetär stimulans är enligt skolboken i nationalekonomi ca 15 månader.Historien visar att man inte bör vänta sig ett högre pris på mjölk än idag, förrän tidigast under hösten 2015.Priset på socker lyckades i veckan inte bryta det tekniska motståndet som nämndes förra veckan. Istället föll priset på råsocker kraftigt efter OPEC:s beslut att inte begränsa produktionen av råolja, vilket ledde till ett kraftigt prisfall på råolja.Eftersom socker via etanol konkurrerar med bensin, fick detta sockermarknaden på fall. Den brasilianska valutan försvagades också kraftigt i fredags efter att Dilma Rousseff utsett en ny finansminister, Joaquin Levy.Han, liksom den nye budgetministern, är utbildade vid University of Chicago och förmodligen alltså ganska sympatiskt inställda till marknadsliberalism, och mindre positiva till de stöd till konsumtion som kanaliserats från olika delvis statliga företag, framförallt via Petrobras.Målsättningen med utnämningen sades vara att försöka få bättre balans i statens budget. Brasiliens stora hopp har varit oljan, men situationen är nu rätt prekär efter det stora oljeprisfallet. Brasiliens djuphavsolja kostar ca 90 dollar per fat att ta upp från 3 kilometers djup under havsytan och med ett oljepris på 70 dollar och ett paradigmskifte i skifferteknikens spår, är det osannolikt att råoljepriset kommer att gå över 90 dollar igen under överskådlig tid.Brasiliens rika fyndigheter av djuphavsolja har bara ett optionsvärde idag.Väderleksprognoserna fortsätter att se nederbördsrika ut, vilket också tynger priset på socker.