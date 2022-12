Olivskördar regnar bort

Priset på olivolja från EU har gått upp med 30 procent sedan i våras. Redan för ett halvår sedan började oron stiga för att Spanien och Italiens skördar skulle bli mindre än väntat efter väderomsvängningar med både torka och hagel. Det ser till och med ut att kunna bli brist på Italiensk olivolja

– Redan i våras befarade vi att det skulle bli missväxt i södra Europa och det blev det. Och i Italien blev det etter värre för det regnade så mycket under juli månad att de också drabbades av olivflugor. I princip hela Italien har drabbats, säger Catrine Bjulehag, presschef på importören Diluca till TT.Italien, och framför allt Ligurien har de senaste dagarna drabbats av skyfall, vilket riskerar sänka produktionen ytterligare. På jordbruksbörserna har prisläget på olivolja varit instabilt under de senaste veckorna och väderläget har spätt på instabiliteten och det är möjligt att priserna går upp ytterligare.– Marknaden är väldigt orolig just nu med stora fluktuationer men det finns risk att priset fortsätter upp under början av nästa år, säger Bjulehag.Missväxten har också drabbat Spanien medan Grekland fortfarande ser ut att kunna leverera som förväntat.