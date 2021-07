Olika sätt att skydda skogen

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) tycker att svenska skogsägare ska veta vad som väntar dem om de rödgröna vinner riksdagsvalet, nämligen ytterligare 450 000 hektar formellt skyddad skog.

- Vi riskerar att utplåna ägandet för 7 000 normalskogsbönder, säger han.



Bakgrunden till utspelet är en debatt som Naturskyddsföreningen anordnade nyligen där det stod klart att socialdemokraterna svängt i frågan.

Anders Ygeman (S) vill dock inte ge en siffra på hur många hektar som bör skyddas men medger att socialdemokraterna påverkats av miljöpartiet och vänsterpartiet.

- Vi säger att vi ska nå de mål forskningen sätter upp, säger Anders Ygeman.



Regeringen har uppnått riksdagens mål om att skydda 450 000 hektar skog. Men Naturskyddsföreningen vill skydda lika mycket till de kommande tio åren.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet instämmer i förslaget. I den rödgröna överenskommelsen har Socialdemokraterna fått anpassa sig.



De rödgröna vill öka anslaget till biologisk mångfald med 500 miljoner kronor per år under 2011 och 2012.



Centerpartiet vill uppnå mer skyddad skog genom frivillighet och Eskil Erlandsson vill se Kometavtal i hela landet.



Han förutsätter att han får övriga partier i Alliansen med sig.

Eskil Erlandsson säger att han redan fått indikationer från de fem områden som är försöksområden för Komet att det finns ett stort intresse för att frivilligt skydda skog. Han anser därför att tvångsavsättning är helt onödigt. Birgitta Sennerdal