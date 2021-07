Olika bud om jordgubbarnas storlek

Rakel Berglund har doktorerat på jordgubbar vid SLU i Alnarp och tror inte att det någon risk att svenskarna blir utan svenska jordgubbar till midsommar.

- Men räkna med att de blir små och dyra, säger hon till Borås Tidning.

Anledningen att de inte hinner växa till sig är kylan i höstas och under våren.



Odlaren Per Carlsson i Lidköping tror inte att bären blir mindre än tidigare år. Det han ser när han blickar ut över sina sju hektar jordgubbsodlingar är lite färre blommor än vanligt. Det kan tyda på färre men större bär.

De första jordgubbarna odlade i tunnlar skördar han om ett par veckor. Priset räknar han med ligger runt 40 kronor litern när han säljer direkt till konsument.

- Skörden ser ut att bli tio dagar senare än normalt, säger han till ATL.



De bär som han odlar under väv på friland kommer ungefär två veckor efter de tunnelodlade bären. Bär på friland utan väv dröjer ytterligare ungefär tre veckor innan de kan skördas. ATL.nu