Olika åsikter ledde till skilsmässa

Enligt uppgift fick Söderberg & Haak beskedet i torsdags om att CNH, efter 23 års samarbete, inte förnyar avtalet med det skånska bolaget.

Åsikterna har gått isär

Vill sköta distributionen själv

Möte på onsdagen

Vd Thomas Svensson på Söderberg & Haak förklarar i ett pressmeddelande att man under en tid haft olika åsikter om hur affärerna ska drivas."Under senare år har åsikterna mellan Söderberg & Haak och CNH gått allt mer isär i en rad strategiska frågor, exempelvis beträffande hur återförsäljarnätet ska utformas med New Holland- respektive Case IH-försäljning sida vid sida eller ej", skriver Thomas Svensson.I många andra länder har CNH egna nationella bolag som sköter import och centrallager, men i Sverige är det alltså inte så.Sedan CNH öppnade eget kontor i Danmark säger sig Thomas Svensson ha levt med insikten att CNH även i Sverige någon gång skulle vilja sköta distributionen själva."Att den dagen kom just nu kan nog förklaras med att konjunkturläget är svagt, svagare än i Sverige i en rad marknader, och att man därmed anser sig ha organisatorisk kapacitet till övers".Enligt vad ATL erfar ska CNH hålla möte med de svenska återförsäljarna under onsdagen. Till det mötet är inte Söderberg & Haak inbjudna.Avtalet mellan Söderberg & Haak och CNH löper ytterligare två år.