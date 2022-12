Öländsk mjölkgård hotas av konkurs

ATL.nu rankade redan förra veckan gården som en av de tio dyraste i Sverige (andra gårdar har kommit ut på marknaden sedan dess. Reds. anm).

"Ett typiskt offer"

Utländska köpare

Fastigheten rymmer 330 kor och 276 rek-platser. Marken är på 232 hektar, varav 76 hektar är åker och 153 hektar är betesmark. Advokat Erik M Gabrielsson hanterar flera liknande ärenden i Kalmar län och har hand om Ölandsfallet. En ansökan om konkurs för Södra Sandy gård på Öland lämnades in den 4 augusti.– Det är ingen hemlighet att det är mjölkkrisen som ligger bakom det här. Det här är tyvärr ett typiskt offer för mjölkkrisen och katastrofalt för alla inblandade. Gården måste säljas helt enkelt, säger han.Flera intresserade köpare har ringt och många av dem är själva verksamma i branschen. Ofta handlar det om grannar eller andra som bor i närheten.– Det finns en stor jordhunger om man säger så. Intressenterna är inte enbart mjölkproducenter. Det finns gris- och andra köttuppfödare som visat intresse, säger Erik M Gabrielsson.Även utländska köpare från eurozonen lockas av svenska gårdar som blir billigare än om de köper gårdar i sina Euroländer.– En del holländare med en stark euro i ryggen ser en vinst i det här. Dom tjänar bra på det, säger Erik M Gabrielsson. Det är mäklarfirman Skånegårdar AB som fått i uppdrag att sälja gården på Öland. Mäklare Mikael Sjöberg säger att det är en pågående strid som ännu inte är avgjord.– Läget är följande. En fordringsägare har lämnat in en ansökan om konkurs, men lantbrukaren har överklagat. Det är just nu en pågående process i tingsrätten, säger han.– Det är ett svårt läge kan jag säga. Man får kanske vara beredd att ta ett annat pris än vad marknaden är beredd att erbjuda, säger Mikael Sjöberg.