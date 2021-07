Ölandsbonde i arbetsgrupp för djurhälsa

Arbetsgruppen är Jordbruksverkets sätt att försöka få ut mer av Sveriges deltagande i EAAP (European Association for Animal Production). Denna består av medlemsorganisationer från 40 nationer.



EAAP har årliga möten då problem tas upp och rekommendationer kring animalieproduktionen uppdateras.

Jordbruksverkets arbetsgrupp Management and Health har valt att fokusera på temat "hållbara djur" och kommer därför att fördjupa sig på fyra punkter: djurhälsa, genetik, djurskydd och inhysningssystem.



Per Petersson är lantbrukare i Löttorp på Öland där han föder upp grisar samt odlar potatis och spannmål. Förutom ordförandeskapet i LRF:s husdjursutskott har han också uppdrag som ledamot i LRF:s förbundsstyrelse.