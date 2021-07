Okunniga kändisar går djurrättsrörelsens ärenden

Korna blir glada och uppspelta av att komma ut och kosläpp brukar därför vara underhållande att bevittna, med djur som glatt springer och hoppar runt. Så pass underhållande att det under de senaste tio åren blivit något av en folkfest där flera bondgårdar bjuder in publik till att komma och titta på.

Denna gång är det alltså just kosläppen de har riktat in sig på. Aktivister har skrivit inlägg i sociala medier och hotat bönder inför kosläppen, de har sagt att de ska ”komma på besök” och liknande. Många har av rädsla för dessa hot valt att inte ha några offentliga arrangemang alls.

Att just det svenska jordbruket tar så väl hand om sina djur att de både tas in under vintern och slipper lida av svält och kyla och får komma ut och gå i hagar över sommaren är ju ett starkt argument för svenskt jordbruk.