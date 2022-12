Merparten, 53 procent, skeppades från nordvästra USA.

Nio hamnar

Södern på väg uppåt

Det finns nio hamnar som hanterar den här typen av transporter. Hamnen i Longview i sydvästra delen av delstaten Washington exporterar fler stockar än alla de andra åtta tillsammans, enligt North American Wood Fiber Review.Kanadensiska provinsen British Columbia stod för 41 procent av den nordamerikanska exporten. Merparten av virket kommer från privata Timberlands på Vancouver Island.Det senaste året har leveranserna uppgått till cirka 1,5 miljoner kubikmeter per kvartal. Det är en ökning från i genomsnitt 1,2 miljoner kubikmeter per kvartal åren 2011-2012.Även den amerikanska södern har noterat en kraftig ökning av timmerexporten. Denna export har i första hand gått till Kina och Indien.Den totala volymen är fortfarande relativt liten jämfört med den amerikanska västkustens exportvolymer.Ändå var Söderns andel av den totala exporten mer än 6 sex procent under årets fösta fem månader.Det kan jämföras med endast två procent motsvarande period 2012, skriver Wood Resources International i sin senaste lägesrapport.