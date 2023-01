”Oklart från EU om skogsplantage”

I EU:s nya avsnitt om förslag på definitioner som rådet har arbetat fram vill man klargöra vissa definitioner av resurser och råvaror. Detta eftersom det måste vara tydligt vad EU menar med hållbar produktion, då det kopplas till stöden som utgår till lantbrukare.

Bland annat ingår beskrivningar och förtydliganden angående jordbruksråvaror, hållbar utveckling och vad som är ett skogsplantage eller jordbruksplanteringar. Enligt kommissionens egen text skriven kring detta – och som kommer bli förslag till beslut – menar Europeiska kommissionen att ett skogs-plantage är:

”Planterad skog som brukas intensivt och som vid plantering och mogen skog uppfyller samtliga följande kriterier: en eller två arter, samma åldersklass och regelbundna avstånd. Det omfattar plantage med kort växtföljd för trä, fiber och energi, men inte skog som planterats som skydd eller för återställande av ekosystem, samt skog som anlagts genom plantering eller sådd och som vid mogen skog liknar eller kommer att likna naturligt föryngrad skog.”

Den engelska definitionen och texten lyder “a planted forest that is intensively managed and meets, at planting and stand maturity, all the following criteria: one or two species, even age class, and regular spacing.”