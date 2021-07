Ökat uttag av grot har sina nackdelar

Skogsmaskinerna packar marken i skogen så att tillväxten hämmas, menar flera markskadeexperter.



Tidigare användes det mesta av groten (grenar och toppar) för maskinerna att köra på och därmed avlasta trycket mot marken, både vid gallring och slutavverkning.

Men nu åker groten till värmeverken.





Nytt problem

Många meter in

Föreläser

En konflikt

- Det är ett problem som få har uppmärksammat. Maskinernas markkompaktering under gallring och skörd kan ge nedsättningar i tillväxten på 5, 10 procent per år under mycket lång tid, säger Lennart Rudqvist, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Jönköpings distrikt.Om marken pressas ihop så hårt att vattnet trycks ut ur markens porer blir skadan mer bestående. Rötter får svårare att växa i kompakt mark vilket försämrar trädens förmåga att ta upp vatten och näring.- I södra Sverige har vi i stort sett ingen tjäle och nederbörden ökar. Det kombinerat med tyngre maskiner och avverkning året runt kan ge mycket problem när maskinerna går igenom markfilten. Problemet är störst i fuktiga och finkorniga marker.Tryckskadorna får effekt på träden tiotals meter in från maskinspåren i en gallring. Och nästa stickväg i skogen ligger inte långt ifrån den förra.- Det blir inte mycket kvar i mitten som blir opåverkat. I princip blir hela bestånden påverkade, men naturligtvis mest närmast stickvägarna.Också rötterna, som ligger 10, 20 centimeter under ytan, riskerar att skadas.- Det är rötterna som till stor del bär upp maskinerna. Om de kör igenom och kapar rötterna så får man dels sämre tillväxt, och dels sämre stabilitet i träden. Och du får också in röta i rotsystemen.Lennart Rudqvist åker runt och föreläser för skogsägare och maskinförare tillsammans med Anja Lomander på Skogsstyrelsen i Borås.De framhåller ofta grotens kanske viktigaste funktion att skydda marken mot tryckskador.- Den viktigaste lösningen på problemet med markskador är i första hand god planering och att vi måste använda groten för att köra på. Den grot som sedan blir över är givetvis bra om vi kan använda för att ersätta fossila bränslen.Det är en konflikt som är ganska stor, menar Lennart Rudqvist.Sverige skriker efter mer skogsbränsle till alla biobränsleeldade värmeverk, men samtidigt kan tillväxten i skogen skadas långsiktigt.- Energivännerna förstår inte riktigt vad det innebär när man kör sönder i markerna. Härje Rolfsson