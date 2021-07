Ökat intresse för att bevara lantdjursraser

FAO varnade för tre år sedan att minst en boskapsras i månaden gått förlorad världen över under perioden 2000-2007. FAO konstaterade också att cirka 20 procent av världens raser av nötkreatur, getter, gris, häst och fjäderfä hotades av utrotning.



FAO:s varning ledde till att 191 länder antog den "Globala handlingsplanen för djurgenetiska resurser". Och tre år senare har länderna börjat vidta åtgärder i enlighet med planen. Några positiva exempel som nämns är bland annat Belgien som inlett en stor undersökning av lantdjursraser med målet att lagra utvalda prover i en spermabank, Ghana som nu utbildar specialister i karakterisering och bevarande av inhemska djurarter samt Kina som beviljat 138 inhemska raser skyddsstatus samt inrättat genbanker.



Läget är dock fortfarande allvarligt. I FAO:s senaste rapport i ämnet uppges totalt 1710 lantdjursraser vara utrotningshotade. Det kan jämföras med 1649 raser under 2008 och 1491 under 2006.ATL.nu