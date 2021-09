I dag har Arla tio lastbilar som går på biogas och tre till är på väg in. Målet är att öka ännu mer. Senast om fyra år ska 30 procent av mjölkbilarna gå på biogas är tanken. De skulle då totalt köra cirka 650 000 mil per år. I nuläget är siffran cirka 250 000 mil per år.