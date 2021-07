Ökat antal dieselbilar

Den högsta dieselandelen under jan-mars 2011 hade Jämtlands län med 75,5 procent dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län med 74,4 procent.



- I Jämtlands län, som har den högsta dieselandelen, är tre av fyra nya bilar dieslar i dag. Det är samma andel som i Belgien, det land i Europa som har den högsta dieselandelen, skriver Bertil Moldén, vd för Bil Sweden i ett pressmeddelande.



I Stockholms län har dieselandelen ökat från 36 procent till 63 procent under de tre senaste åren. Etanolbilsandelen har däremot minskat från 30 procent 2008 till 7 procent av de totala nybilsregistreringarna under det första kvartalet i år.

ATL.nu