Ökande efterfrågan på certifierat papper

Under förra året levererade SCA:s pappersbruk i Ortviken och österrikiska Laakirchen drygt en kvarts miljon ton FSC-certifierat tryckpapper. Främst är det certifierat magasinspapper som efterfrågas men även leveranserna av FSC-certifierat tidningspapper ökar.



Under 2010 var 19 procent av leveranserna av tryckpapper från ovan nämnda pappersbruk FSC-certifierade.

- Den största efterfrågan på FSC-certifierat tryckpapper finns i Sverige, Storbritannien och Tyskland, men har vuxit även i Frankrike under året, säger Jan Knuts, chef för produktområdet LWC-papper, på SCA Ortviken.ATL.nu