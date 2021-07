Ökad vinst för HK Scan

Det kan jämföras med en vinst på 10,8 miljoner euro för motsvarande period förra året. Rörelseresultatet ökade även det till 18,8 miljoner euro från 14,1 miljoner euro tredje kvartalet 2009. Försäljningen av fastigheter i Uppsala och Visby bidrog till den ökade rörelsevinsten.

Omsättningen under perioden uppgick till 532,4 miljoner euro, i linje med de 533,5 miljoner euro som omsattes under tredje kvartalet 2009.



HK Scans svenska verksamhet omsatte 249,8 miljoner euro under kvartalet, att jämföra med 256,2 miljoner under tredje kvartalet 2009. Rörelseresultatet ökade från 2,5 miljoner euro till 6,6 miljoner.



I delårsrapporten skriver HK Scan att företaget avser att slutföra köpet av det danska fjäderfäföretaget Rose Poultry under innevarande år. Affären måste dock godkännas av konkurrensmyndigheterna innan detta kan ske. ATL.nu