Ökad vinst för Billerud Korsnäs

Att jämföra med vinsten på totalt 127 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan.

Gynnsamma valutakurser

”Vi avslutar året med ännu ett stabilt kvartal. Rörelseresultatet på 460 (232) miljoner kronor är bra med hänsyn till att december var en kort leveransmånad och att det förekom vissa oväntade produktionsstörningar. Naturligtvis bidrog även en svagare svensk krona, kommenterar vd Per Lindborg resultatet.För helåret ökade nettoomsättningen med 6 procent på grund av volymtillväxt och gynnsamma valutakurser.Det justerade rörelseresultatet uppgick till 2 000 (1 331) miljoner kronor.Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 3:15 kronor per aktie.Billerud Korsnäs bedömer att vedpriserna ligger kvar på nuvarande nivå under första kvartalet 2015.