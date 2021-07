Ökad tillväxt håller upp lönsamheten

- Skogsägaren lever inte på kronor per kubikmeter utan kronor per hektar, säger Göran Örlander på Södra.

Virkespriserna har i reala priser räknat under lång tid sjunkit med i medel 1,5 procent varje år.

- Det är dyster läsning, konstaterar Södras skogsskötselchef Göran Örlander, som dock i nya beräkningar visat att lönsamheten på varje hektar trots detta ökat.



Förklaringen är att skörden ständigt ökar, med ungefär 2 procent per hektar och år. Det blir mer kubik per hektar, väl kompenserar för värdeminskningen på timmer och massaved.

- En slutavverkning på som på 70-talet var under 200 kubikmeter börjar nu närma sig 30 kubikmeter per hektar, säger Göran Örlander.

- En lång period av god skogsvård har gett resultat.



På senare år har dessutom prisnedgången på virke stannat av, vilket gör att skogsägaren både kan ta ut mer virke och få bättre betalt.



Samtidigt har skogsindustrin fått allt bättre, i stället för sämre, betalt för sina produkter.

- Är det här ett trendbrott? Det ser faktiskt ut så, säger Göran Örlander.Torbjörn Esping