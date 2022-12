Ökad skörd med sju procent

Hushållningssällskapet har sedan 1981 haft långliggande fältförsök utanför Malmö och Lund där man undersökt hur slamspridning påverkat åkermark och gröda.

En ny sammanställning av försöksresultaten är på gång. Enligt Per-Göran Andersson, projektledare på Hushållningssällskapet i Skåne, visar försöken att vissa metaller i marken har ökat.Det är framför allt koppar vilket beror på att förekomsten i slammet från området var stor före år 2000. När det gäller tungmetaller som kadmium och kvicksilver kan en svag ökning skönjas.– Räknar vi på de slammängder vi har tillfört här, som är mycket mer än man tillför i dag, så kan vi under en 30-årsperiod se att halterna i alla fall inte har minskat utan vi har en liten tendens till att halterna ökar i marken, säger Per-Göran Andersson.Han framhåller samtidigt att dagens slam bara innehåller en tiondel av mängden tungmetaller jämfört med för 35 år sedan. När det gäller grödans upptag av metaller syns ingen ökning.– Där kan vi med bestämdhet se att slamgödsling inte orsakar ökade koncentrationer av någon metall i de ätliga delarna av det vi har skördat. Efter de här 30 åren är vi väldigt säkra på den slutsatsen.Försöken visar också att slamspridningen har gett en skördeökning på i genomsnitt sju procent. Det kan i grova drag översättas till 5 00-1 000 kronor mer i intäkter per hektar.Om man utgår från att slam och spridning är gratis kan man spara ytterligare några hundralappar per hektar i minskad kostnad för fosforgödsel.Fosfor är en ändlig resurs och från politiskt håll finns det intresse för att mer av ämnet ska återföras till marken genom att sprida av avloppsslam på produktiv mark.Riksdagen har antagit ett miljömål som säger att 60 procent av fosforföreningar i avlopp senast i år ska återföras, varav hälften till åkermark.Enligt Naturvårdsverket återförs cirka 25 procent till åkermark i Sverige. Det kan jämföras med Danmark där omkring tre fjärdedelar återförs.För två år sedan lämnade Naturvårdsverket ett förslag till ny förordning om hållbar återföring av fosfor som bland annat innebär att gränsvärdena för metaller i slam ska sänkas.Ärendet bereds av regeringen och enligt miljöminister Åsa Romsons pressekreterare kommer ett beslut i frågan i år.– Det finns starka intressen för att vi ska använda slam och det har jag full förståelse för, för det är en resurs. Men det är ett bekymmer som jag inte tycker att lantbruket ska lösa. Det borde samhället lösa, säger Christer Nilsson, vd på Kristianstadortens Lagerhusförening.– Man kan inte riskera att få tungmetaller ut på fältet. Hade jag varit lantbrukare skulle jag inte ha använt det på mina åkrar, jag hade inte velat sätta mig i den sitsen att plötsligt inte kunna odla livsmedel på en åker. Man kan tycka att det inte är ett problem nu, men det kan det vara om tio år.: Han anmäls så fort han sprider slam.