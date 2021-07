Ökad omsättning för Saltå kvar

Bakgrunden är bland annat att företagets produkter numera finns i Icas rikstäckande sortiment.



Ica har beslutat att ta in 42 av företagets produkter i sitt centrala sortiment, skriver Ekoweb. Det betyder att varorna kommer att finnas i 1 300 Ica-butiker runt om i landet.

Överenskommelsen med Ica och etableringen av ett bageri i Stockholm är skälet till att Saltå kvarn skriver om prognosen, och att man räknar med att under året höja omsättningen med 60 miljoner kronor.



Johan Ununger vd på Saltå Kvarn säger till Ekoweb att han beräkna att omsättningen ökar från 151 miljoner kronor till 210 miljoner kronor under 2010.



Om företaget når en omsättning på 210 miljoner kronor så motsvara det en ökning med 39 procent. ATL.nu