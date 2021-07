Ökad mjölkinvägning i fyra län

Invägningen av ekologisk mjölk ökade med 13 procent

Det visar Svensk Mjölks senaste strukturrapport.

Uppgång av mjölkinvägningen noteras i Hallands, Kalmars, Gotlands och Västerbottens län. Ökningen under årets tio första månader ligger mellan 0,6 och 1,3 procent.



- Gemensamt för dessa län är att antalet kor har varit detsamma under det senaste året, trots den pressade lönsamheten, säger Lennart Holmström, expert på politik och marknad på Svensk Mjölk. De fyra länen är också områden som under många år kännetecknats av en större framtidstro än andra delar av landet.



Även om det genomsnittliga antalet kor per företag ökar har bara tio procent av mjölkföretagen årsleverans på över 1 000 ton mjölk. Dessa 600 mjölkföretag svarar dock för 32 procent av landets mjölkinvägning.



Rapporten visar också att den ekologiska mjölkinvägningen under 2009 ökat med nästan 13 procent.

Åtta procent av den totala mjölkmängden är nu ekologisk. Störst andel ekologisk mjölk produceras i Västmanlands, Uppsala och Stockholms län. I dessa län är mellan 18 och 21 procent av all mjölk ekologisk.



Landets mjölktätaste kommun är fortfarande Borgholm med 7 338 kg mjölk per invånare och 117 ton per kvadratkilometer. I Sverige som helhet är siffran 309 kg mjölk per invånare och nästan 7 ton mjölk per kvadratkilometer.



ATL.nu