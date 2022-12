Ökad konkurrens sköt träbränsle i sank

Anledningen till de låga priserna är med stor sannolikhet en allt tuffare konkurrens från avfall och returträ, konstaterar Energimyndigheten i sin senaste rapport om prisläget.

Uppåtgående trend bruten

Priserna på förädlade träbränslen, som som träpellets och briketter, har underr en längre tid pekat uppåt. Men nu har kurvan vänt, konstaterar Energimyndigheten.Det preliminära priset på förädlade träbränslen uppgick under första kvartalet i år till 272 kronor per megawattimme. Det kan jämföras 296 kronor per megawattimme motsvarande period i fjol.Den nedåtgående trenden för biprodukter, främst sågspån från sågverksindustrin, fortsatte nedåt.Det preliminära priset på biprodukter för första kvartalet 2014 var 166 kronor per megawattimme, en minskning med 9 procent. Priset på skogsflis har under det första kvartalet 2014 fortsatt att ligga på en nivå under 200 kronor per megawattimme - från 192 till 194 kronor.Priset för returträ har däremot gått ner med 7 kronor per megawattimme, till 97 kronor.