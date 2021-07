Ökad inkomst för finländska skogsägare

Det visar en undersökning från Pellervo ekonomiska forskningsinstitut, PTT.



Skälet är att marknaden för skogsindustriprodukter kommit i gång igen och därmed ökat efterfrågan på virke, skriver nyhetsbyrån FNB. Under årets första fyra månader köptes dubbelt så mycket virke som under motsvarande period 2008, med stigande virkespriser som följd.



De finländska skogsägarna kan komma att gynnas ännu mer om den allt billigare euron gör det lättare att exportera ved. Men PTT:s forskningsledare Paula Horne tror ändå inte att skogsägarna ska drömma om samma prisnivåer som under toppåret 2007.ATL.nu