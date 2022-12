Ökad handel med kött i år

Produktionen av nötkött inom EU kommer att öka med 2,6 procent under 2015.

Brasilien och Indien dominerar

Minskad import

USA kvar i toppen

Även får och lamm lyfter

Det beror bland annat på att antalet mjölkkor har ökat i flera länder. Den svaga prisutvecklingen inom mejeribranschen kan eventuellt leda till en förhöjd utslaktning och därmed ytterligare ökad nötköttsproduktion, skriver LRF Kött i sin rapport Ekonomi och Marknad december 2014.Globalt däremot förväntas produktionen av nötkött att minska, men världshandeln ökar ändå med nästan 2 procent 2015.Exporten fortsätter att domineras av Brasilien och Indien, som haft en exporttillväxt på 43 respektive 112 procent under de senaste fem åren.Det är främst Kina och Hong Kong som är drivande bakom den ökande handeln med nötkött.Under 2015 spås importen öka med 12 respektive 15 procent i de båda länderna, skriver LRF Kött.I Sverige minskade importen av nötkött med 3,3 procent under januari-september 2014, jämfört med motsvarande period 2013.Irland ökade dock sin export till Sverige med 7 procent under de 9 första månaderna 2014 och fortsätter att vinna marknadsandelar.Det sker framför allt på bekostnad av importen från Tyskland. Irland har i dagsläget 26 procent av exportmarknaden på nötkött i Sverige, enligt LRF Kötts rapport.Även Sveriges import av griskött minskade under de 9 inledande månaderna 2014. Importminskningen var 6,6 procent för grisköttet.Framförallt minskar importen från Tyskland (-8 procent) och Danmark (-11 procent).USA behåller positionen som världens största exportör av griskött och det amerikanska jordbruksdepartementet USDA spår en ökning av landets exportvolymer med motsvarande 2,6 procent under 2015.Huvudmarknader för de amerikanska grisproducenterna är Mexiko och Asien.Tvärt emot prognosen för nötköttet tror USDA att produktionen av griskött ökar i världen 2015. Tillväxttakten ligger i genomsnitt på 1,8 procent per år.Världshandeln väntas öka med 3,7 procent. Kina är den mest drivande kraften i världshandeln och i år kommer importen att öka med nästan 30 procent och uppgå till en sjundedel av världshandeln med griskött, skriver LRF Kött.Världshandeln med får- och lammkött har också ökat, närmare bestämt med 16 procent under perioden 2012-2014.Ungefär 85 procent av handelsvolymerna kommer från Australien och Nya Zeeland och ökningen drivs av en ökad konsumtion i framför allt Asien och Afrika.I jämförelse med januari-september 2013 har Sveriges export av får- och lammkött nästan fördubblats, även om det är från en låg nivå.Exportökningen beror på en framgångsrik handel med Finland och Norge, enligt LRF Kötts rapport.