Ökad export av trävaror

Den svenska exporten av barrträvaror ökade med fem procent under årets fem första månader, jämfört med motsvarande period förra året, enligt statistik från SCB som branschorganisationen Skogsindustrierna sammanställt.

Enskilt största exportlandet

Minskat med sex procent

Exporten i maj var åtta procent högre än i maj i fjol.Exportvolymen har under perioden januari till maj ökat till flera länder i Europa, däribland till Storbritannien som är det enskilt största exportlandet för svenska trävaror.Volymen sågade barrträvaror ökade med fem procent till Storbritannien under perioden.Även till Asien har exporten ökat, med 14 procent. Däremot har volymen minskat med sex procent till Nordafrika.Exporten till USA har mer än fördubblats jämfört med motsvarande period i fjol och var under årets första fem månader 149700 kubikmeter.Exportpriserna på sågade och hyvlade barrträvaror ökade med en procent under årets första fem månader, men gick ner med 1,5 procent under maj månad.