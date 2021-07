Oinventerad mark får fribrev

Stödrätterna på den mark som fortfarande inte inventerats kommer att hanteras på ett annat sätt än den som hann granskas före 1 januari i år. Samma felaktigheter som gav indragna stödrätter före årsskiftet godkänns sedan 1 januari.



Många bönder har upprörts över att de fråntagits stödrätter, inte på grund av att de själva gjort något fel, utan för att de tilldelades rätterna på felaktig grund från början. Sedan den 1 januari gäller andra regler.





Får behålla stöd

"Inte rättvist"

"Omständigheter"

- De som kommer att inventeras, om det blir en inventering, kommer att få behålla sina stödrätter, i de fall jordbrukaren inte har gjort något fel, säger Anders Elfström, chef för Jordbruksverkets regelutvecklingsenhet.De nya EU-reglerna säger att stödrätter bara får dras in om jordbrukaren medvetet gjort något fel. Att en ansvarig myndighet misstolkat reglerna är alltså inte längre ett giltigt skäl.Anna Svensson, med köttdjursproduktion i Kalmar län, är en av de runt 12 400 bönder vars mark inte hann inventeras innan pengarna tog slut. Även om hon kan ses som en vinnare i sammanhanget suckar hon när ATL berättar om det senaste inslaget i inventeringsröran.- Det gör inte saken bättre, det är varken rättssäkert eller rättvist. Det bara visar ytterligare på hur fel hela processen har gått till.Stödrätter som tagits emot i god tro kan inte dras in i en framtida inventering, men mark kan fortfarande underkännas som stödberättigad. Då kan bonden stå med fler stödrätter än hon har mark till och går i så fall miste även om tilläggsbeloppet på de marklösa stödrätterna. Tilläggsbeloppen på de stödrätter som drogs in före årsskiftet fördelades på de rätter bonden hade kvar. Det går inte att göra på stödrätter som inte dragits in.- Men bonden kan köpa eller ställa i ordning mark, eller sälja stödrätten, påpekar Anders Elfström.Anders Elfström anser inte att Jordbruksverket behandlar lantbrukarna olika. Att effekten ändå blir olika för lantbrukarna beror på omständigheter och regelverk som verket inte kan påverka. Inventeringen tog den tid den tog och att nya EU-regler trädde i kraft vid årsskiftet gick inte att stoppa.- Jag förstår frustrationen men vi måste följa det regelverk som finns och utifrån det har vi inte olik behandling. Sara Johansson