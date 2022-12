Ohyra i lagrad spannmål

Sommarvärme vid skörden och en mild vinter på det har gynnat skadeinsekterna. Ola Severin, arbetsledare på Anticimex i Malmö, noterar ovanligt många gasbehandlingar i år.

Fortsätta öka

Stora angrepp

Spannmålen gasas

Saneringsintyg

– Det handlar om dubbelt så mycket jämfört med förra året.Av konkurrensskäl vill han inte lämna ut några siffror, gasningar handlar dock om lager på gårdsnivå och hos de stora aktörerna.Ola Severin tror dessutom att siffran kommer att fortsätta öka. Lagrad spannmål säljs och levereras kontinuerligt och det kan komma uppdrag långt fram i april och maj.– Ja, faktiskt hela vägen fram till nästa skörd.Även säsongen 2012-2013 präglades av stora angrepp men den nivån har redan passerats.Förutom Anticimex arbetar företaget Nomor AB med bekämpning av skadegörare i lagrad spannmål och även de har noterat stora angrepp under vintern och ett större antal gasningar än vanligt.Förra årets skörd togs in under en varm sommar och höst och för många lantbrukare har det varit svårt att få ner temperaturen i lagrad spannmål. Temperaturen har gynnat insekterna.De största skadegörarna är sågtandad plattbagge och kornvivel, kornvivlarna gör större skada eftersom de lägger ägg i spannmålskärnorna.För att bli av med de objudna gästerna gasas spannmålen. Ett bekämpningsmedel i pelleterad form blandas ner och reagerar sedan med luft och blir till gasform. Spannmålen täcks med plast och får ligga i några veckor.– Sedan har man tagit död på alla stadier av insekterna, säger Ola Severin.Efter gasningen utfärdas ett intyg att behandlingen är utförd.På Lantmännens mottagningar provtags alla spannmålsleveranser och lass med ohyra avvisas.– Vi vill absolut inte få in ohyra i våra anläggningar. Partier som gasats på gården måste vid leverans ha ett saneringsintyg med, säger Jonas Henriksson som arbetar med kvalitet i spannmål.Men även de stora aktörerna drabbas av skadegörare och måste anlita skadedjursbekämpare. Många uppdrag på den nivån indikerar ett problemår.– Då vet vi att det finns mycket angrepp ute på gårdarna också, säger Ola Severin.