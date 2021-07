Öga mot öga med konsumenterna

ÄNGELHOLM ATL

Jag är bonde fråga mig! Det budskapet når kunderna från böndernas bröst. I en livsmedelsbutik i skånska Ängelholm serverar de äggakaka toppad med en skiva bacon på små plasttallrikar. Fet mjölk från skånska kor sköljer ner kalaset.

- Vi står här för att komma i kontakt med konsumenterna, säger Lotta Henrysson, lammbonde med en gård utanför Munka Ljungby i Skåne.



Vad har kunderna frågat er?

-?Ingen har frågat mig något, säger hon.



- Man får ropa ut sitt budskap ändå, säger Bengt Nilsson, växtodlare och ordförande i LRF Skånes kommungrupp i Ängelholm, och fortsätter att locka in kunder med bacon och chansen att vinna en kokbok.



Vad är ert budskap?

- Vi vill skapa medvetenhet om svensk mat och de värden den står för. När kunden väljer mellan svensk och dansk fläskfilé ska de veta att det är djurens välfärd de avgör, säger Lotta Henrysson.



- Över hälften av de livsmedel som säljs i butiken är importerade. Det vill vi råda bot på. För varje biff du köper från Brasilien växer det igen ett tunnland betesmark på Hallandsåsen, säger Bengt Nilsson.



LRF-kampanjen är rikstäckande och pågår under hela oktober månad. Åsa Väärälä, kommunikatör från LRF, var på plats i butiken.

- Det handlar främst om att främja svenskproducerad mat. Sen är det ett utmärkt tillfälle för bönderna att komma i kontakt med butiksägare och sälja in sin produkt, säger hon.





Smakar på äggakakan

Två ungdomar stannar till, smakar äggakakan och tar chansen att gissa rätt antal ärter i en burk.- Nej, äggakakan var kall, säger Markus Gustavsson, 18 år.- Kommer inte på något nu, men när jag sitter hemma undrar jag ofta var den här lilla vakuumpackade köttbiten kommer från, säger Hanna Christensen, 18 år.En dansk familj stannar upp för att smaka den skånska maträtten. Jan Gustavsen från Köpenhamn förknippar svensk mat med kvalitet.- I Danmark ser man inte så mycket djur. De hålls inne. Här ser man många djur ute i det fria längs vägarna.Martin Schönbeck