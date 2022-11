Det betyder att a contopriset fortsätter att ligga på 616,4 öre per kilo för konventionell mjölk och 667,6 öre per kilo för ekologisk mjölk.

Marknadsöversikt

Invägd mjölkråvara: Mjölkproduktionen i EU-27 (plus Storbritannien) backade med 0,6 procent i augusti. Men i september och oktober väntas positiv tillväxt, på grund av en mild höst och låga tillväxtsiffror för mjölk förra året. Den amerikanska mjölkproduktionen ökar och slutade på plus 1,5 procent i september. Medan invägningen av mjölk på norra halvklotet återigen förbättras, kämpar de stora mjölkregionerna i de södra delarna av världen. I Oceanien fortsätter den nedåtgående trenden in i deras högsäsong. Nya Zeeland kom in på minus 3,2 procent i september och Australien backade ännu mer med en minskning på 6,2 procent. Argentina visade svagt positiva siffror med plus 0,3 procent.

Ost: Priserna har minskat sedan början av oktober. Särskilt mozzarella, som är en färskost, är under press eftersom producenter och handlare försöker sälja lagren innan osten blir för gammal.

Mjölkpulver: Mjölkpulverpriserna sjönk mycket i oktober, men stabiliserades på lägre nivåer efter de senaste handelstillfällena på GDT, Global Dairy Trade. Kina fortsätter att importera mindre än förra året på grund av lägre lokal efterfrågan, samt högre inhemsk produktion av helmjölkspulver.

Smör: EU:s smörpriser sjunker, på grund av vikande efterfrågan på färsk grädde i hela Europa, i kombination med ökade volymer från Irland.