Oförändrad veteprognos från IGC

I International Grains Councils septemberrapport uppskattas veteproduktionen i världen till 644 miljoner ton precis som i förra rapporten. Det är 33 miljoner ton mindre än förra året. Även konsumtionen lämnades på samma nivå, 657 miljoner ton.



Världslagret uppskattas till 183 miljoner ton, vilket är mindre än förra månaden, men det tredje största på tio år. Den senaste månaden har exportpriserna på vete fortsatt uppåt, främst drivna av ökad handel och förväntningar på en lägre majsskörd i USA. IGC skriver också ner majsproduktionen 2010/2011 med fem miljoner kilo till 824 miljoner ton.



Den sista veckan har kvarnvetepriserna på Matif gått ner med 10 euro per ton till 220 euro per ton (cirka 204 kronor per deciton). Euron har fortsatt att stärkas mot den amerikanska dollarn vilket försämrar konkurrenskraften för den europeiska exporten.Tove Nilsson