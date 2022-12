Offentliga inköp för miljarder

Totalt utannonserades 19 885 offentliga upphandlingar, enligt Vismas upphandlingsbarometer.

Jämtland i topp

Krångel avskräcker

Sett till det totala antalet upphandlingar ligger storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne i topp.Räknat per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling och andelen överprövningar hamnar Jämtlands län först, tätt följt av Gotland och Kronoberg.I botten finns Västmanland, Örebro län och Blekinge.Trots att de möjliga uppdragen handlar om stora summor varje år deltog endast 4,7 företag per upphandling under 2013.Bäst i landet var Östergötland, med ett snitt på 5,3 anbudsgivare, medan Västerbotten hamnar sist med endast 3,5 anbudsgivare per upphandling.– Varje år upphandlas varor och tjänster för stora summor. Tyvärr är det fortfarande många företagare som tror att det är allt för krångligt att delta i upphandlingar, säger Daniel de Sousa, vd på Visma Commerce, i en kommentar.