Offensivt Norra växlar upp

– Skogsägare i norra Sverige behöver en toppmodern skogsindustri, säger Norras vd Pär Lärkeryd i en kommentar.

Ökad produktivitet

Har satsat 300 miljoner

Sävar står för den enskilt största satsningen under 2015, där ett nytt kantverk planeras.Investeringen är på 24 miljoner och placeras i ny utbyggnad parallellt med nuvarande såglinje.Förutom utökad kapacitet medför investeringen en mindre störningskänslig produktion med högre produktivitet, enligt bolaget.Andra förbättringar som under året planeras i Sävar gäller barkmaskin, mätsystem och sorteringsutrustning.De investeringar som planeras för Kåge sågverk rör lastmaskiner, sorteringsutrustning samt en satsning på en egen verkstad för slipning av verktyg.Totalt uppgår dessa satsningar till 60 miljoner kronor under året.Förra året beslutades om satsningar på 40 miljoner kronor och planen för 2015 är att skruva upp investeringstakten ytterligare.Norra har investerat sammanlagt drygt 300 miljoner i den egna industrin sedan lågkonjunktur inleddes 2008 startade en våg av nedläggningar inom svensk sågverksindustri.– Tack vare långsiktiga satsningar har vi nu några av Sveriges mest effektiva sågverk som helt anpassats efter den råvara som våra medlemmar levererar, säger Per Lärkeryd.