Offensivt klimatarbete i Yara

Jordbruk är en del av problemet, men jordbruk är också en del av lösningen. Fotosyntesen är fantastisk, den binder med hjälp av solens energi kol i växterna. Växtnäring är avgörande för att bygga en stor solfångaryta, för att binda in mycket kol per hektar, för en klimateffektiv produktion.

Produktion av kvävegödselmedel i form av ammoniumnitrat (AN), som är dominerande kväve i Sverige, sker i steg. Med hjälp av energi utvinns luftens kväve och ammoniak produceras, därefter produceras salpetersyra.

Yara har utvecklat katalytisk rening av lustgas och denna är i dag installerad på våra fabriker. Cirka 90 procent av lustgasen omvandlas till naturlig kvävgas. Ingen rening ger ett utsläpp på 7,7 kilo CO2-ekvivalenter per kilo kväve. Med rening halveras detta till 3,7 kilo. För den gödsel Yara säljer i Sverige innebär detta att vi minskat utsläppen med 500 000 ton koldioxid.

För att minska klimatavtrycket från ammoniakproduktionen arbetar Yara med två huvudspår. Kontinuerlig förbättring med naturgas som energikälla är det ena. 2017 använde Yaras fabriker 6,1 procent mindre energi än genomsnittet i branschen. För att bli ännu bättre driver vi ”The Plant of the Future”. Framtidens fabrik ska genom innovation lyfta till en ny nivå.

Yaras affärside är: Responsibly feed the world and protect the planet. Vårt ultimata mål är att producera växtnäring med noll utsläpp.