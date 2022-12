Oenighet stoppar sockeravtal

Förhandlingarna om ett nytt branschavtal mellan de svenska sockerbetsodlarnas förening Betodlarna och Nordic Sugar har dragit ut på tiden. Första mötet var i november.

– På senare år har vi försökt bli klara inför sommaruppehållet så att kontraktsteckning har kunnat ske i augusti-september. Men nu har vi lite besvärliga förhållanden, så vi har senarelagt det hela, säger Anders Lindkvist, generalsekreterare för Betodlarna.Det är kommande års pris på betor som parterna har svårt att enas om. Nuvarande avtal som gällt från säsongen 2011-2012 till och med innevarande säsong har inneburit ett pris på cirka 370 kronor per ton för betor med 2014 års normalkvalitet.Priset kommer sannolikt att bli lägre i kommande avtal på grund av de sjunkande sockerpriserna på den europeiska marknaden.– Inför odlingsåret 2015 så kommer alla europeiska betodlare att få sänkta betpriser, det är bara frågan om hur mycket. Och sockerindustrierna i Europa kommer att tjäna mycket dåligt med pengar trots det.Betodlare i England och Litauen var klara med sina avtal före sommaren och de fick sina priser sänkta till 20 procent under det nuvarande svenska priset.Den europeiska marknaden har dragits med ett stort överskott på socker under en period vilket fått priserna på vitsocker inom unionen att rasa från en nivå runt 725 euro per ton i början på 2013 till cirka 450 euro per ton.Det pressar den europeiska sockerindustrin. Nordic Sugars tyska moderbolag Nordzuckers intäkter sjönk med 20 procent från mars till och med november förra året jämfört med motsvarande period året innan. Det är väsentligt lägre priser på socker och en något lägre försäljningsvolym som ligger bakom nedgången. Företagets resultat sjönk med 70 procent.– I princip alla länder i EU tyngs av väldigt stora lager och jag hoppas att alla tar sitt ansvar och skär ned på 2015 års produktion, säger Anders Lindkvist som räknar med att arealen sockerbetor minskar rejält i år, säger Anders Lindkvist.Förhandlingarna om det nya branschavtalet kan bli klara inom några veckor.