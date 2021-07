Odramatisk WASDE-rapport

Amerikanska lager väntas vara 24,6 miljoner ton eller 902 miljoner bushels den 31 maj 2011, vilket är 5,3 procent lägre än de 25,9 miljoner ton man förväntade sig förra månaden. Sänkningen i förväntade amerikanska vetelager beror på högre efterfrågan från omvärlden på amerikanskt vete efter de dåliga skördarna i Europa och Ryssland. USA, världens största exportör kommer exportera 34 miljoner ton under året fram till 31 mars.



De globala lagren kommer vara 1,7 procent högre än prognosen i augusti efter bra skörd i Kanada. Lagren väntas sluta på 177.6 miljoner ton den 31 maj 2011. Vilket är en ökning från 174.6 miljoner ton förra året.



Vete

Matif:s novembertermin sjönk med 0,76 procent i veckan. Chicago decembe rsteg med 2,94 procent. Skörden av höstvete är klar i USA.

Efter att Putin förlängde exportstoppet till att gälla fram till skörden nästa årunder förra veckan så så sade president Medvedev i går att förbudet kan lyftas tidigare men att ryssland har för små lager och måste få tag på mer spannmål.



WASDE-rapporten var inga stor förändringar för vete. USA räknar med mindre lager på grund av den ökade exporten till övriga världen efter den dåliga skörden där. Samtidigt räknar man med mindre efterfrågan till djurfoder efter att vete blivit dyrare och då ser uppfödare över fodersituationen och substituerar in mer prisvärt foder.

Exporten från USA har räknats upp med 1,4 miljoner ton och från Kanada med 2 miljoner ton.



På Matif har vetet inte orkat upp för att testa 236 euro per ton. Vi tolkar det som ett svaghetstecken och vänder till en negativ tro på veteprisets utveckling. Men OM majspriset skulle gå över 480 cent och därmed ge signal om fortsatt uppgång, måste vi ändra inställning. Om novemberterminen går över 236 euro per ton bör man inte heller ligga kort.



Maltkorn

Intresset att prissäkra maltkorn har funnits där och i en så liten marknad påverkar även små intressen priset, som föll till 220 euro per ton för novemberleverans.

Det är contango i maltkornet, men inte på kvarnvetet på Matif.



Raps

Rapsterminerna på Matif tog sig över 380 euro per ton, men inte med någon större vitalitet. Omsättningen fortsätter att sjunka och det gör att vi tror att ett prisfall är nära förestående.



Sojabönor

Novemberkontraktet på CBOT steg med 2,9 procent i veckan.

Skörden av sojabönor i USA låg på rekordhöga 3,483 miljarde bushels i USDA rapporten. Upp 50 miljoner bushels från förra månaden efter att förväntad avkastning väntas bli 44,7 bushels per acre.

Exporten för 2010/2011 ökade 50 miljoner bushels till 1,485 miljarder vilket visar starkt importbehov i övriga världen.

Tekniskt befinner sig priset precis under ett motstånd. Så länge det inte bryts, föredrar vi att vara sålda sojabönor!



Majs

December-majs steg med 7 procent i veckan och står nu på 464 cent, just under ett tekniskt motstånd vid 480 cent. Det viktiga motståndet vid 450 cent är passerat.

USDA rapporten sade att amerikanska produktionen kommer bli 1,5 procent lägre än vad man sade i augusti. Det varma och torra vädret under augusti reducerade avkastningen i mellanvästern.

Skörden beräknas bli 13,365 miljarder bushels. Utbudet ökar därmed från förra årets toppskörd på 13.11 miljarder bushels efter att odlare sått andra högsta arealerna med majs sedan 1946.

Marknaden handlade upp priset i förväntan på WASDE, men 480 cent är ett starkt motstånd och det skulle inte förvåna om det kom en rekyl.



Grispriser

Lean hogs terminerna steg i veckan, men rekylerade tillbaka så fort säljare kommit in vid motståndet på 76 cent.

På Eurex steg priserna i veckan, vilket vi betraktar som en rekyl mot en sjunkande trend, än så länge.



Potatis

På Eurex handlas process-potatis, i euro per deciton.

Priset på potatis steg med 20 procent i veckan. Det är ingen liten rörelse, från 18 till 23 euro per dt. Ett nytt test av allt-time-high på 24 euro verkar troligt. Omsättningen på vägen upp har varit god, vilket tyder på att uppgången är "rätt". Torbjörn Iwarson