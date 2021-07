Odlare med guldläge

ÅHUS ATL

Förutom 300 ton lök står också 1 700 ton sallat och 600 ton morötter på inköpslistan.



Vintern har Skåne i sitt grepp när ATL besöker Horna gård utanför Åhus. Nysnön ligger vit på fälten och det är ett par tre minusgrader i luften. Under säsong odlar Per och Patrik lök på 120 av gårdens 600 hektar. Här finns 30 årsanställda och 150 i högsäsong.





Egna växthus

Ställer krav

600 ton morötter

Skuren sallat

Lökplantorna drivs upp i egna växthus och börjar sättas i mitten av mars. Löken skördas från mitten av maj fram till en bit in oktober.- Vi odlar i lätta jordar men har god tillgång till vatten från egna brunnar. Det gör det odlingssäker och att vi alltid kan garantera vattenkvaliteten, säger Patrik Olofsson.Per Johansson och Patrik Olofsson driver verksamheten i bolaget Åhus Grönt som har investerat 25 miljoner kronor i lökproduktionen.I anläggningen lagras löken för att sorteras, skalas, hackas och förpackas.Utöver McDonalds finns övriga kunder bland de stora grossisterna, i dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin.Gården omsatte 100 miljoner kronor 2010. Löken står för 30 miljoner kronor.- Vinstmarginalen ligger på 3-4 procent, säger Per Johansson.Sedan två år tillbaka är Horna gård ensam leverantör av lök till McDonalds 222 restauranger i Sverige.- Det är positivt med en kund som ställer krav. Vi har lärt oss otroligt mycket när det gäller till exempel livsmedelssäkerhet.McDonalds har en väl uttalad leverantörspolicy som inkluderar allt från miljö till arbetsvillkor för de anställda.- Vi kan aldrig kompromissa med kvaliteten på grönsakerna eller andra produkter. Det inkluderar spårbarhet ned till gårdsnivå. Har vi inte kontroll på hela processen blir det för stor variation på den färdiga produkten, säger Patrik Holm Thisner, inköps- och kvalitetsdirektör på McDonalds.Marianne Härning-Nilsson säljer årligen 600 ton morötter till McDonalds under varumärket Mariannes.Trolle Ljungby gods en mil öster om Kristianstad är en av sex kontraktsodlare som via Marianne producerar för McDonalds. Skörden ligger på 80-85 ton.- Det är en tidig odling. Vi sår i maj och börjar skörda i augusti. Morötterna måste vara jämnstora och så cylindriska som möjligt, säger gårdsmästare Stefan Pålsson.McDonalds köper in skuren sallat från grossisten Salico. Under svensksäsong odlas den i Skåne och under resten av året kommer sallaten huvudsakligen från Spanien. Bjud Grönsaker i Vellinge är en av tre kontrakterade underleverantörer.- Vi börjar plantera i slutet av mars och planterar löpande till andra veckan i augusti. Vi skördar i princip varje dag från halva maj till mitten av oktober. McDonalds står för drygt 10 procent av vår totala försäljning, säger Ulf Danielsson, på Bjud Grönsaker.