Ödesdag för Orsa besparingsskog

Det brukar komma mellan 50 och 60 personer när Orsa besparingsskog håller höststämma. I kväll väntas 400 till 500 personer. Anledningen är det förslag till reglementsändringar som ska tas upp.

Ändringar på gång

Vinsten från skogen

Lagen otydlig

Tänkbart alternativ

– Folk kommer resande från Stockholm och andra avlägsna orter för att delta. Det är ett enormt engagemang, säger Carita Bäcklund som är skogsförvaltare för Orsa besparingsskog.Reglementet kan inte ändras hur som helst eftersom en besparingsskog lyder under egen lagstiftning, och enligt denna är besparingsskogarna till för delägarna och för bygden. Men vissa ändringar är ändå på gång.Delägarna har bland annat att ta ställning till en skärpning av rösträttsbegränsningen och att minst hälften av styrelsemedlemmarna ska vara skrivna i Orsa. Båda förändringarna drabbar bolagen.– Det ogillar vi, säger Mikael Perérs som är fastighetschef vid Bergvik Skog.En annan aktuell fråga är den om vinsten från besparingsskogen. I dag kan delägarna inte få den i form av kontant utdelning. Den som behöver göra åtgärder i sin egen skog, kan däremot få bidrag till detta. På så vis gynnas också traktens skogsvårdsentreprenörer, påpekar Carita Bäcklund.Årligen bidrar Orsa besparingsskog även med åtta miljoner kronor till delägarnas - men också byarnas - vägar.Eftersom bolagen slår i taket vad gäller arealen som ger rätt till bidrag vid skogsvårdsåtgärder, har Bergvik Skog väckt frågan om kontant utbetalning av vinsten från besparingsskogen. Här är lagen inte helt tydlig, enligt Mikael Perérs.– Men vi menar att möjligheten till kontant utbetalning finns, säger han.I ett mejl till ATL förtydligar han bolagets resonemang:"Vad vi gjort är att vi i arbetet med nytt reglemente väckt frågan om möjligheten till kontantutdelning som alternativ eller komplement till nuvarande system med bidrag. Detta för att nuvarande system har regler med takgränser för juridiska personer, vilket drabbar Bergvik m fl. Vad vi kräver är en rättvis behandling av alla delägare och kan det ske genom att vi får ut vår andel via bidragen så är det ok. Nuvarande regler strider mot likabehandlingsprincipen".– Skulle Bergvik Skogs och Marma Skogs förslag gå igenom får det stora konsekvenser för Orsa som bygd och deras skogsägare, säger Carita Bäcklund.