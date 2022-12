Oatly prisas för kaxig reklam

Det är framför allt det Landskronabaserade bolagets förpackningar med budskapen "Wow no cow" och "It's like milk but made for humans" som fallit organisationens medlemmar i smaken.

"Enormt stolta"

Götblad och Way Out West

"Deras nya djärva marknadsföring retade mjölkbranschen som lämnade in en stämningsansökan där de krävde två miljoner i vite. Oatly svarade med att orädda fortsätta att uppmuntra konsumenterna att välja djurvänligt", skriver Djurens rätt i motiveringen.– Det här betyder jättemycket för oss. Vi är enormt stolta över att få ett pris från en organisation som vi verkligen respekterar. Vi vill göra produkter som är hållbara för både djur, natur och människor, säger Oatlys pr-chef Kitty Ehn i en kommentar.Guldråttan delas sedan 1987 ut av Djurens Rätt till den eller de som har gjort "en exceptionell insats för djuren".Efter årets omröstning, där organisationens 35 000 medlemmar hade möjlighet att delta, stod det klart att Oatly hade kammat hem priset.Tidigare har bland andra Gärdets djurklinik, musikfestivalen Way Out West och dåvarande länspolismästaren i Stockholm Carin Götblad och hennes djurskyddspoliser prisats av Djurens Rätt.