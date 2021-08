Oatly lyfter efter rapport

Rapporten är den första som bolaget presenterar sedan det noterades på New York-börsen i maj i år. Teckningskursen fastställdes till 17 dollar per aktie inför noteringen och aktien steg 19 procent under den första handelsdagen, den 20 maj. Enligt den senaste stängningskursen är Oatly-aktien åter tillbaka kring 17 dollar efter att som mest ha kostat 29 dollar (11 juni).