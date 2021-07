Facebookgruppen Lantbrukaren stängs ner

Norrman förlorar jobbet till självkörande lastbil

Tekniknyheter lockar ofta till mycket läsning i ATL men en av de mest lästa under hela året kom sent under hösten. Då kunde vi rapportera om norske Torbjørn Engene, som till sommaren blir den första i världen att förlora jobbet till en självkörande lastbil som ska ta över hans arbetsuppgifter.