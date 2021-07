Nyvald ordförande byter taktik

Vem är du?

-?En 48 årig mjölkbonde, är med och driver Tolerud gård med 180 kor i Säffletrakten, Värmland. Jag kom in i föreningen förra året.



Per Andersson var förbannad och frustrerad när han avgick. Vet du vad du ger dig in på?

- Ja, det är just därför jag gör det. Per har skapat LDM ett namn, ett ansikte. Vi har samma mål, men jag har en annan taktik.



Vilken är din taktik?

- Jag tycker exempelvis att Sverige måste gå med i EU. Det låter märkligt, vad jag menar är att Sverige kan inte vara EU:s samvete. Vi måste gå i takt med övriga EU-länder, annars snedvrids konkurrensen.



"Vi får inte bättre djurhållning än vad ekonomin tillåter" är en av fem viktiga punkter du nämner i ditt nyhetsbrev som ni ska jobba på.

- Det är en kontroversiell punkt. Om vi inte har ekonomi på gårdarna hur får vi råd att bygga bort felen? Folk har inte råd att ha den arbetsstyrkan som behövs, så de jobbar med egen arbetsinsats för att djuren inte ska må dåligt.

- Det är farligt att måla ut att vi är dåliga djurhållare, vi kan inte ha en av Europas lägsta mjölkpriser och sen en av Europas hårdaste lagstiftningskrav.



Vad är största problemet i branschen?

- Det är att vi aldrig vågar tala om vad som krävs för att överleva på mjölkproduktion. Vi bara effektiviserar oss, vilket är okej men någon gång måste vi säga till. Annars kan konsumenten lika väl köpa mjölk från Tyskland. Vi har sett i Värmland med landskapsmjölken att konsumenten faktisk är villig att betala mer för en produkt med en identitet.



Och mjölkpriset?

-?Jag tycker att 3,40 och 3,50 bör vi ligga i baspris för att få en normal förräntning på kapitalet på 3-5 procent. Det är ingen som sticker ut hakan och säger att det är ekonomin som styr.

- De flesta har en glöd, men man kan inte leva på glöden, det måste finnas ekonomi med. Vi ska ha ett positivt tänk, men vi ska vara klarsynta. Frida Jonson