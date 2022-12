Nytt verktyg för att analysera skogspriser

Markvärdet, värdet på det virke som kan avverkas ganska omgående samt värdet på yngre växande skog.

Tre delar

Räkna ut markvärdet

Närhet till städer

Ingen mäklarfirma

Dessa tre delar utgör tillsammans värdet på en skogsfastighet, enligt Norra skogsägarna som tillsammans med Top Skogliga beräkningssystem AB lanserar ett nytt verktyg för att analysera prisutvecklingen för skogsfastigheter där priset redovisas per hektar istället för i kronor per skogskubikmeter.Det blir fel när man använder kronor per skogskubikmeter som ett begrepp för att räkna ut fastighetsvärdet. Man måste även räkna ut markvärdet, säger Norras koncernchef Pär Lärkeryd.Närheten till större städer spelar störst roll för markvärdet, enligt Norra skogsägarna. Det gör att en fastighet i Stockholmsområdet säljs till ett mycket högre pris än exempelvis en i Värmland, även om virkesvärdet, virkespriserna och boniteten är desamma.– Det är andra värden runt storstadsområdena som man är beredd att betala för, säger Pär Lärkeryd.Norra skogsägarna ska dock inte bli en mäklarfirma.- Vi gör det här för att hjälpa våra medlemmar att bilda sig uppfattningen om sina egna fastigheter och fastigheter man tänker köpa eller sälja. Det är en service till våra medlemmar där vi vill ge en bra överblick över prisutvecklingen och vi kan även hjälpa till att värdera en fastighet men vi tänker inte bli fastighetsmäklare, säger Pär Lärkeryd.