Nytt svenskt uppdrag i Cogeca

Under torsdagen valdes styrelsen för Cogeca för perioden 2010-2012. Ordförande blev italienaren Paolo Bruni, med anknytning till frukt- och grönsaksnäringen.

Adjungerad styrelsemedlem blev Thomas Magnusson, för svenska lantbrukare mer känd som styrelseledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse.



Han får ansvar för de "Business Fora" som Cogeca anordnar 3-4 gånger per år. Vid dessa möten samlas kooperativ från olika delar av Europa och de syftar till att utveckla affärssidan av kooperationen. Så sent som i september i år hölls ett sådant forum i Sverige.



Mary Ann Sörensen vid LRF:s Brysselkontor har ansvar för

LRF:s arbete med Cogeca.

Hon är glad att Sverige åter får med en representant i Cogecas styrelse men berättar för ATL.nu att det inte bara är en tursam slump. Den svenska och nordiska kooperationen ses nämligen som något av ett föredöme ute i Europa.

- Ta ett företag som Lantmännen. Man ser på det med stor respekt, säger hon.



ATL.nu når Thomas Magnusson på hemväg från Bryssel.

- Det finns mycket att göra för att utveckla det kooperativa företagandet, säger han och ger några exempel:

- Även kooperativa företag måste anpassa sig efter marknadssituationen och nya trender och värderingar. En annan utmaning är att hitta kapital.



I Cogeca tycker han det är viktigt att komma samman och skapa nätverk och att lära av varandra.

- Kooperationen i Sydeuropa och i Norden skiljer sig mycket från varandra. I Sydeuropa är de kooperativa företagen mycket mindre, säger han.



Thomas Magnusson tycker att det kooperativa företagandet fått oförtjänt dåligt rykte. I själva verket är det en fantastisk företagsform, menar han.

- Fördelen är att alla ägare har inflytande och att det finns stora möjligheter att fördela vinsterna. Jag är förvånad att inte fler bönder som går samman om att starta företag utnyttjar den möjligheten, säger han. Anja Thorsén