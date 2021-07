Nytt skogsodlingsbolag på väg till börsen

Bolaget startades av närkingen och skogsägaren Harald Örneberg och har namn som Lantmännens förre vd Birgitta Johansson-Hedberg i styrelsen.

Bolaget investerar i brasiliansk lågproducerande betesmark för att sedan plantera de snabbväxande eukalyptusträden där för massaindustrin och koleldning. Eukalyptusträdet ger en årlig tillväxt på 40 kubikmeter per hektar jämfört med 5-6 kubikmeter för gran och tall i Norden.

Bolaget räknar med att ta in ytterligare 2-4 miljarder kronor. Det har redan tagit in 1,4 miljarder från ägare som Swedbanks fondbolag Robur och det finländska finanshuset Sampo.

Bolaget äger 12 300 hektar i Rio Formoso i sydöstra Brasilien och 2 800 hektar i densydvästra delen av landet.

Enligt Harald Örneberg kommer avkastningen på satsade pengar att ligga kring höga 10-15procent.Jerry Simonsson