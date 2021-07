Nytt samarbete ska ge gårdsstöd i tid till alla

Under hösten 2009 fanns en stor oro för att utbetalningarna av stöden till jordbruket skulle bli försenade. Huvudorsaken var att Sverige var tvunget att mäta om stödarealen vilket resulterade i ett stort merarbete.



En försenad utbetalning skulle ha varit särskilt allvarlig med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget för många lantbrukare. Efter ett mycket intensivt arbete från länsstyrelserna och Jordbruksverket lyckades vi nå det uppsatta målet att betala ut 90 procent av gårdsstödet före årsskiftet.



Detta var i stort sett samma nivå som under tidigare år.

För 2010 har regeringen gett Jordbruksverket och länsstyrelserna i uppdrag att tillsammans uppnå att direktstöden till jordbruket i så hög utsträckning som möjligt betalas ut under innevarande stödår.



Vi arbetar nu intensivt med detta uppdrag i ett gemensamt projekt. Vår utgångspunkt är att lantbrukarna i Sverige ska ha lika spelregler som lantbrukarna i övriga EU. Vi har därför satt upp följande förutsättningar för arbetet:

* Vår ambition är att det ska vara möjligt att betala ut stödet den 1 december. Detta är den tidigaste utbetalningstidspunkten enligt EU:s ordinarie regelverk. Många av EU:s medlemsländer, till exempel våra nordiska grannar, betalar ut vid denna tidpunkt. En viktig förutsättning är att regeringen ställer medel till förfogande för utbetalningen.

* Motsvarande målsättning för miljöersättningen och kompensationsbidraget är att delutbetalning ska vara möjlig i oktober och slututbetalning före årsskiftet.

* Vår ambition är också att det ska vara utbetalning vid samma tidpunkt oberoende av i vilket län lantbruket finns.



Erfarenheter från tidigare år använder vi nu för att säkra att målen nås. Det kvalitetsarbete som vi bedriver gemensamt måste fortsätta så att alla arbetar på ett likartat och effektivt sätt i hela processen. Vi arbetar vidare tillsammans och stödjer varandra genom väl fungerande IT-stöd. Kvaliteten måste vara hög och inte minst viktigt är att kommunikationen inåt och utåt måste skötas på ett bra sätt. Vi kommer att följa upp noga att allt går som det ska genom ett särskilt uppföljningssystem.



Vi träffas i en liten grupp var 14:e dag för att följa och styra arbetet hela tiden fram till utbetalningen. Även nu under sommaren. Vår bild är att arbetet går bra framåt i gott samarbete och att det finns bra förutsättningar för att vi ska lyckas med vår ambition att det ska vara möjligt att betala ut gårdsstödet till lantbrukarna den 1 december.

Mats Persson

Generaldirektör

Jordbruksverket



Maria Norrfalk

Landshövding

Dalarnas län