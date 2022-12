Nytt råttgift livsfarligt för husdjur

Det nya råttgiftet kan orsaka kramper och medvetslöshet. Veterinärer vittnar om att de på senare tid fått in medvetslösa husdjur som ätit av giftet.

Inget motgift

– Det är väldigt obehagligt. Vi har haft två hundar på kort tid nu, och en av dem överlevde. De kan vakna upp inom tre dygn, men en del vaknar inte upp igen, eller blir så dåliga under tiden att man får avliva dem, säger Lis-Marie Johansson, veterinär på Djursjukhuset i Jönköping till TT.Råttgiftet godkändes för två år sedan och innehåller ämnet alfakloralos som kan orsaka kramper och medvetslöshet.De flesta råttgift innehåller ämnen som kan orsaka blödningar hos skadedjuren. Produkter som innehåller alfakloralos är farliga på så sätt att det inte finns något motgift.Giftinformationscentralen har fått in flera frågor från personer vars husdjur ätit av ämnet.Black Pearl är försäljningsnamnet på råttgiftet, men säljs även under andra namn.För att skydda husdjur ska förpackningarna vara väl utom räckhåll från dem. Använd betesstationerna som följer med produkterna.