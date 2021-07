Nytt nattligt besök på Blackstaby gård

Under hösten har de varit på gården flera gånger, tagit sig in genom låsta dörrar och filmat och fotograferat. Bilderna visar enligt Djurrättsalliansen på grisarnas misär, skriver de i ett uttalande.



Häromveckan blev det klart att det inte blir något åtal mot Lars Hultström och förundersökningen lades ner. Det handlar om de bilder som togs på hans gård under hösten 2009.

Lars Hultström polisanmält två djurrättsaktivister och har funderingar på att även polisanmäla två reportrar. ATL.nu