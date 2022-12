Nytt ja till kalkbrytning i gotländska Bunge

Nordkalk fick ja på sin ansökan om att öppna ett nytt kalkbrott i området. Tillståndet omfattar ett maximalt uttag av 2,5 miljoner ton kalksten per år. Domstolen bedömer att verksamheten kan bedrivas utan skada på livsmiljöer eller arter avsedda att skyddas i närliggande Natura 2000-områden. Tillståndet förknippas med ett antal villkor och skyddsåtgärder, bland annat vad gäller skogsavverkningen vid kalkbrottet. Avverkning får endast utföras under perioden 1 september till 31 mars och åtgärder ska vidtas för att minska påverkan på naturvärden.

Vatten som samlas upp i täkten ska renas i reningsanläggning och bortledda vattenvolymer ska mätas. Nordkalk ska enligt ett kontrollprogram också ta regelbundna prover på de vattentäkter i området som kan tänkas påverkas av kalkbrottet.Motpart i målet är både myndigheter (bland annat Naturvårdsverket), fastighetsägare, organisationer och föreningar. Domen kommer att överklagas och nästa instans blir Mark- och miljööverdomstolen som en gång tidigare (2009) sagt ja till Nordkalks ansökan. Rättsprocessen togs dock om helt från början sedan Högsta Domstolen underkänt domstolens hantering av ärendet.SMA Mineral fick i en annan dom på måndagen ja till att få utvidga sin befintliga täkt vid Bunge.Motståndarna till kalkbrytningen i Bunge är bland annat oroliga för hur det ska påverka vattentillgången i området. En annan farhåga är hur flora och fauna kommer att påverkas. Fältbiologerna protesterade handgripligen mot den avverkning som inleddes av Nordkalk under hösten 2012. Under parollen Bevara Ojnareskogen fick de mycket uppmärksamhet för sin kamp och fick länsstyrelsen att stoppa avverkningen.Både Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen meddelade under måndagseftermiddagen att de tänker överklaga domen. Naturvårdsverket å sin sida kommer att analysera domen innan man bestämmer hur man vill gå vidare."Vi kan konstatera att vi inte fått gehör för våra synpunkter att kalkbrytning här riskerar att ge stora, bestående skador på utpekade arter och naturtyper i angränsande Natura 2000-område. Världsunika förekomster av arter i täktområdet försvinner och det finns risk för att Bästeträsk som reservvattentäkt skadas", säger Nils Hallberg, jurist på Naturvårdsverket, i en kommentar.