Nytt fall av fågelinfluensa – 18 000 höns avlivas

Håkan Henrikson säger att man i nuläget inte vet hur smittan kommit in i besättningen. Det är nästan en månad sen det senaste utbrottet av fågelinfluensa i Sverige och på Jordbruksverket hoppades man att viruset nu var under kontroll.

Fågelinfluensa och hur den smittar

Fågelinfluensa kallas också aviär influensa och är en av de allvarligaste sjukdomarna hos fjäderfä.

I Sverige konstaterades den första gången 2006 hos två viggar. 2015 konstaterades döda svanar vara smittade.

Det första stora utbrottet i Sverige var 2016-2017, då både vilda fåglar och tamfåglar drabbades.

Även symptomfria fåglar kan smitta andra med fågelinfluensa. Den vanligaste smittvägen in i anläggningar för tamfågel är via träck från vilda fåglar, som fastnat på utrustning eller skor eller kommer in via ventilationen.

Smittan kan föras vidare mellan gårdar via fågelleveranser, fordon, redskap, foder, damm, fjädrar. Den kan också föras med luften korta sträckor.

Den som misstänker ett utbrott hos sina tamfåglar måste enligt lag tillkalla veterinär. I väntan på testsvar måste man vidta åtgärder för att hejda smittspridning. Om smitta konstateras ska djuren avlivas och anläggningen saneras enligt ett EU-gemensamt regelverk.

Källor: Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt