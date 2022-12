Nytt etableringslån till unga danska bönder

Den nya låneformen lanseras av bankernas intresseorganisation Finansrådet och den statliga finansieringsfonden Vækstfonden tillsammans med producentorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Det är Vækstfonden som tillsamman med Landbrugets Finansieringsbank beviljar ett särskilt lån till unga lantbrukare under 40 år som vill ta över eller utveckla ett lantbruk.Vækstfonden har tidigare kunnat tillhandahålla ett lån på upp till 90 procent av finansieringen av ett övertagande som ett tillskott till banklån.Med hjälp av kapital från Landbrug & Fødevarer och Finansrådet kommer man nu kunna bevilja lån för den sista delen av finansieringen också.Lånet är en del av det avtal om tillväxt för livsmedelsproduktion som den danska regeringen ingick i april i år.Landbrug & Fødevarer är nöjda med det nya lånet eftersom under tre procent av de danska bönderna är under 35 år, medan de som är över 65 år närmar sig 25 procent.